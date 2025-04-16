الأربعاء 16 أبريل 2025
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استجابة لـ فيتو، كهرباء الأقصر تعلن تأجيل قطع التيار عن إسنا السبت المقبل

كهرباء،فيتو
كهرباء،فيتو

قررت شركة كهرباء الأقصر تأجيل موعد الصيانة بمحطة إسنا جنوبي المحافظة، والذي كان محددا له السبت المقبل 19 إبريل، أسبوعا كاملا لحين الانتهاء من احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وعيد العمال، وذلك في استجابة سريعة لما نشرته بوابة فيتو بعنوان «شوفوا يوم غير ليلة العيد، غضب بين الأهالي بسبب بيان قطع الكهرباء عن إسنا السبت المقبل».

وقال المهندس ناجح رمضان رئيس قطاع كهرباء الأقصر: إنه تم تحديد السبت للقيام بأعمال صيانة بدءا من الساعة الخامسة فجرا حتى الساعة الثامنة صباحا من ذات اليوم، بناء على طلب مجموعة محطات إسنا لإصلاح «نقطة ساخنة» في إحدى أعمدة الضغط العالي، والتي تزيد من حدوث عطل طارئ في أي وقت تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد رئيس قطاع كهرباء الأقصر في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أنه تمت الموافقة على تأجيل موعد أعمال صيانة النقطة الساخنة إلى أسبوع كامل لحين الانتهاء من أعياد الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأيضا أعياد شم النسيم والعمال.

القصة الكاملة 

تعود تفاصيل القصة إلى أنه خلال الساعات الماضية أثار بيان مجلس مدينة إسنا بمحافظة الأقصر حالة من الغضب والاستياء بشأن اختيار يوم السبت لقطع التيار الكهربائي عن ضواحي مدينة إسنا، والذي يكون ليلة عيد القيامة المجيد 2025، كما أن البيان لم يكشف عن موعد عودة التيار الكهربائي، ليؤكد على أن تعود الخدمة عقب انتهاء أعمال الصيانة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بجانب التعليقات من رواد السوشيال ميديا على منشور مجلس مدينة إسنا بالأقصر، إلى مطالب بتأجيل يوم الصيانة إلى يوم آخر وليس أن يتزامن مع عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وأصدر مجلس مدينة إسنا بالأقصر بيانا عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت، عن ضواحي مدينة إسنا بدأ من الساعة السابعة صباحا إلى أجل غير مسمى لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وبحسب البيان الذي نشره مجلس مدينة إسنا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فقد تضمن الآتي، أعلنت شركة الكهرباء بمركز اسنا، انه سوف يتم قطع التيار الكهربائي لزوم الصيانة وذلك يوم  السبت الموافق ٢٠٢٥/٤/١٩من  الساعة السابعة صباحا وحتى انتهاء الصيانة.

وتابع البيان الرسمي تحديد المناطق التي سوف يتم عنها فصل التيار الكهربائي: منطقة، ترعة اصفون، نجع الشيخ فضيل، عزبة مروان، جسر السيالة بجوار البحث من الناحية البحرية، شارع احمد عرابي، مركز الشرطة، منطقة الآثار، منطقة مسجد الزهراء، منطقة التلفزيون، منطقة الراهبات، مخبر خلف مدرسة البنات، مخبز الموردة، مخبز عز، مخبز الفخرانى، مخبز عبد الوهاب سلمان، وذلك لأعمال الصيانة لمحطة المحولات.

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