موعد مباراة سيراميكا وزد في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يلتقي فريق سيراميكا نظيره زد مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة سيراميكا وزد

ومن المقرر أن تطلق صافرة مباراة سيراميكا وزد في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بستاد المقاولون.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا أمام زد

ومن المقرر أن تنقل مباراة سيراميكا أمام زد عبر شاشة قناة On sports 2.

ويسعى فريق سيراميكا للفوز لخطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور ربع النهائي فيما يأمل فريق زد بقيادة حماده صدقى أن يحقق فوزه الأول في البطولة، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين.

وخسر سيراميكا من البنك الأهلى بخماسية وفاز على غزل المحلة بثلاثية وتعادل مع المصرى بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة

ويحتل فريق البنك الأهلى في المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويأتي سيراميكا ثانيا برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي غزل المحلة ثالثا، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

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