الجونة يفوز على زد 1/2 في الدوري الممتاز (صور)

فاز فريق الجونة على نظيره زد إف سي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

وسجل فيبو أكيم هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة 28.

وكان محمود حسونة لاعب الجونة قد تلقى بطاقة حمراء بعد تدخله بقوة على لاعب زد.

وسجل فريق زد هدفا لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتعادل شادي حسين لفريق زد في الدقيقة 54، ثم لم تمر سوى ثلاث دقائق وأعاد لأوجو صامويل التقدم للجونة بعد تسجيل الهدف الثاني.

وسجل زيكو هدف زد الثاني في الدقيقة 91 قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

تشكيل زد أمام الجونة

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - إسلام إسماعيل عبد اللاه - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا

وسط الهجوم: عبد الرحمن البانوني - مصطفى زيكو - مصطفى سعد

الهجوم: ديلسون كاموني

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: شادي حسين - أحمد عادل - سامح إبراهيم - أحمد الصغيري - عمار حمدي - بيتر موتوموسي - رشيد أحمد - محمد سيد "مزيكا" - علي جمال

تشكيل الجونة

فيما يقود مروان محسن هجوم فريق الجونة في مباراة اليوم.

وكشف علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا

الوسط: نور السيد - محمود حسونة

وسط الهجوم: أوجو صامويل - أكيم فافور - أحمد رضا

الهجوم: مروان محسن

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: عمرو شعبان - محمد محمود - سيف شيكا - أحمد عبد الرسول - محمود العالمي - محمد النحاس - بلال السيد - أحمد مجدي كهربا - أرنو راندريانانتيناينا.

وبتلك النتيجة يحتل الجونة المركز الثاني في مجموعة الهبوط في الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما ياتي زد في المركز الاول بفارق نقطة وحيدة.

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