لا معجزات دون لعب، ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد هزيمة ريال مدريد أمام آرسنال؟

تصدرت مباراة ريال مدريد أمام آرسنال عناوين الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الخميس، بعد خسارة الفريق الملكي 1-2 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوديع البطولة.

مجرد حلم

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "آس": "كان مجرد حلم"

وواصلت الصحيفة: "ريال مدريد لم يكن على مستوى جماهيره، لم يقترب أبدًا من الريمونتادا، وسقط أمام آرسنال المتفوق"، تدخل عبثي من الـVAR، الذي احتسب ركلة جزاء ضد أسينسيو وألغى أخرى لمبابي".

من دون لعب لا توجد معجزات

كما عنونت صحيفة "ماركا": "من دون لعب، لا توجد معجزات"

وأضافت: "فشل أنشيلوتي: الريمونتادا تنتهي بهزيمة جديدة أمام آرسنال".



وتابعت: "ريال مدريد: 12 هزيمة هذا الموسم، 6 منها في دوري أبطال أوروبا".

ساكا يتصدر

وتصدر ساكا صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ساكا أنهى كل شيء".

وأِضافت: "آرسنال محصن ضد الضغط، يقتحم البرنابيو ويُسقط ريال مدريد بإجمالي 5-1، هدفا ساكا ومارتينيلي يطيحان بالميرنجي من البطولة ويُنهيان عملية (الريمونتادا)".

وودع فريق ريال مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أرسنال لملاقاة باريس سان جيرمان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ليتأهل الفريق الإنجليزي بالفوز 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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