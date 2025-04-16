فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفد

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا نائبا لرئيس الحزب وذلك بعد إجماع أعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن الاختيار في محله لعدة معايير تنطبق على فؤاد بدراوي.

وقدم فؤاد بدراوي الشكر لرئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة وأعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره وقال إنه دائما يخدم الوفد في أي موقع.

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