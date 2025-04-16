الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفد

يمامة وبدراوى
يمامة وبدراوى

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا نائبا لرئيس الحزب وذلك بعد إجماع أعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره. 

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد 

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن الاختيار في محله لعدة معايير تنطبق على فؤاد بدراوي.

وقدم فؤاد بدراوي الشكر لرئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة وأعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره وقال إنه دائما يخدم الوفد في أي موقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبدالسند يمامة الهيئة العليا لحزب الوفد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رئيس الوفد حزب الوفد
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

ساعات قليلة على الانطلاق، كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ لتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

زغلول صيام يكتب: عندما تحول الإعلام الرياضي إلى قهوة على غرار قهوة فايق!

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية