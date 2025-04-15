غدا، انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب

قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عقد جلسة طارئة للهيئة العليا غدا الأربعاء، الساعة الثالثة عصرا، لانتخاب نائب لرئيس الحزب في المقعد الشاعر وانتخاب رئيس للهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب.

الانتخابات البرلمانية المقبلة

وعقد حزب الوفد اجتماعا سابقا قد بدأ بكلمة للدكتور عبدالسند يمامة أكد خلالها عدم ترشيح أي أسماء في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو إرسالها لأي جهة وأنه طبقا للوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية، هناك ثلاث سيناريوهات لإجراء الانتخابات موضوعة أمام الرئيس منها إجراء الانتخابات فردي وقائمة مغلقة أو نسبية بالكامل أو مختلط بين النسبية والمغلقة والفردي.

وأضاف، أن القانون لن يصدر قبل شهر مايو المقبل وبالتالي فإن أي شائعات حول إرسال اسماء هي منبتة الصلة بالواقع.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة “المقبول الآن هو وضع معايير وأنا أقف على قدم المساواة مع جميع أعضاء الهيئة العليا وجميع الوفديين.. يهمني وضع معايير تتيح وجود وفدين أصلاء مع الوضع في الاعتبار الالتزامات المالية للحزب".

وتابع: “نحن لا نبيع حزبنا لأي أحد يدفع فلوس.. عاوزين وفدين وشباب ومرآة لتقديم مجموعة قوية للبرلمان تمثل الوفد”.

وناقشت الهيئة العليا عدد من المعايير لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وتحدث جميع أعضاء الهيئة تمهيدا لإقرار عدد من من المعايير.

الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سيكونون على رأس أولويات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال:" إن الحزب سيراعى في اختيار مرشحيه تمثيل الفئات الخاصة، وفقًا لما نص عليه الدستور كالأقباط، الشباب، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج".



الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأشار الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن، خاصة أنه يرى في ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم في البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة.

وشدد الدكتور عبد السند يمامة، على أن حزب الوفد مليء بالكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات، ولذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الوفديين الراغبين من كافة الفئات في الترشح للانتخابات النيابية القادمة، وأنه الحزب سيقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.



وأوضح يمامة، أن الحزب سيتبع معايير دقيقة وشفافة في عملية الاختيار لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على تحقيق تطلعات الناخبين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.