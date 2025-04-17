اتجاه في ريال مدريد لتأجيل إقالة أنشيلوتي بسبب الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تتجه لتأجيل قرار إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي بعد أن كانت التقارير السابقة تشير إلى الإطاحة بالعجوز الإيطالي حال توديع دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الخروج الأوروبي ربما يكون بداية لزلزال تغييرات داخل النادي الملكي، والبداية مع الجهاز الفني.

أنشيلوتي فشل في تعويض الغيابات المتكررة

وأضافت الشبكة: "أنشيلوتي بدا عاجزًا عن إعادة التوازن لفريقه هذا الموسم، إذ لم يجد التوليفة المثالية حتى منتصف أبريل الجاري، وفشل في تعويض الغيابات المتكررة التي أرهقت الملكي".

وتابعت: "النتيجة: ريال مدريد لا يلعب كرة قدم مقنعة، لا في الهجوم، ولا في الوسط، ولا حتى في الدفاع".

وأشار التقرير إلى أن الإدارة بدورها لا ترغب في اتخاذ قرار بإقالة أنشيلوتي الآن، لكنها تعلم أن السقوط أمام برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل الجاري أو الدوري الإسباني 11 مايو المقبل قد يُعجل برحيله.

وأتمت الشبكة: "أنشيلوتي لم يعد محصنا، ولا شيء سيمنحه قبلة الحياة سوى الفوز بالألقاب المتبقية، وعلى رأسها الليجا ومونديال الأندية، الذي يمثل أهمية مالية ورياضية هائلة للنادي".

ريال مدريد يودع دوري الأبطال

وفشل ريال مدريد في تحقيق "ريمونتادا" بدت مستحيلة، وسقط مجددًا أمام آرسنال بنتيجة 1-2 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليغادر البطولة بهزيمة قاسية في مجموع المباراتين 1-5 وبدون أن يظهر حتى بوادر المقاومة المعتادة.

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