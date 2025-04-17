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رياضة

موعد مباراة طلائع الجيش ضد إنبي في كأس الرابطة والقناة الناقلة

موعد مباراة طلائع
موعد مباراة طلائع الجيش ضد إنبي

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره إنبي اليوم الخميس، بستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد إنبي

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد إنبي في كأس الرابطة المصرية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس بستاد جهاز الرياضة العسكري.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش أمام إنبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش أمام إنبي عبر شاشة قناة On sports 2.

ويسعى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني، لتحقيق الفوز بمباراة اليوم للقفز لصدارة المجموعة الثالثة، ويحتاج فريق الطلائع للفوز أو التعادل في تلك المواجهة لضمان التأهل لدور ربع النهائي.

أما إنبي فضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة التي يخوضها للحفاظ على الصدارة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية

ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة في المركز الأول برصيد 6 نقاط، يليه طلائع الجيش بأربع نقاط، ثم فاركو نقطة واحدة، والأهلى دون نقاط.

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