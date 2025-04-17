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رياضة

طلائع الجيش يسعى إلى صدارة مجموعته أمام إنبي "المتأهل" في كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره إنبي في الرابعة من عصر اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة طلائع الجيش وإنبي 

يأمل فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز بمباراة اليوم للقفز لصدارة المجموعة الثالثة، ويحتاج فريق الطلائع للفوز أو التعادل في تلك المواجهة لضمان التأهل لدور ربع النهائي.

أما إنبي فضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة التي يخوضها للحفاظ على الصدارة.

ترتيب المجموعة الثالثة 

ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة في المركز الأول برصيد  6 نقاط، يليه طلائع الجيش بأربع نقاط، ثم فاركو نقطة واحدة، والأهلى دون نقاط للدخول في معسكر مغلق استعداد لمواجهة إنبى.

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