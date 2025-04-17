بيسيرو يطلب تقريرًا فنيًا عن المصري بالدوري

طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير فني شامل عن فريق المصري البورسعيدي، وذلك ضمن خطة التحضير المبكر للمواجهة المنتظرة بين الفريقين في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل.

وجاء طلب بيسيرو للتقرير بهدف دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف المصري، وتحليل أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة، سواء من الناحية الفنية أو الخططية، تمهيدًا لوضع التصور الأنسب لخطة اللعب والتشكيل المتوقع للمباراة.

معلومات دقيقة عن مفاتيح اللعب في المصري

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير معلومات دقيقة عن مفاتيح اللعب في المصري، وأسلوب المدرب، وتحركات اللاعبين داخل الملعب، بالإضافة إلى تحليلات بالفيديو لبعض المباريات السابقة، خاصة تلك التي خاضها الفريق أمام منافسين مباشرین للزمالك.

ويستغل الجهاز الفني للزمالك فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة سموحة من أجل الإعداد الذهني والفني الجيد لمباراة المصري، والتي تعد واحدة من المحطات الحاسمة في مشوار الفريق بالموسم الجاري.

ويضع بيسيرو أهمية كبيرة لهذه المواجهة، سعيًا لحصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري.

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