آخر تطورات حالة أحمد حمدي بعد عودته من الإصابة

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات حالة لاعب الفريق أحمد حمدي، مؤكدًا جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بينما يرتبط قرار الدفع به فنيًا بالجهاز الفني بقيادة المدير الفني.

وقال أسامة في تصريحات خاصة: “أحمد حمدي يشارك منذ شهر في تدريبات الفريق، وعملنا له قياسات بدنية ممتازة، وكان من المفترض أن يسافر للطبيب الألماني لمزيد من الفحوصات، لكن لضيق الوقت توجه إلى الإمارات، وهناك خضع لفحوصات دقيقة ونتائجها جاءت إيجابية جدًا”.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب بات لائقًا طبيًا بنسبة 100%، مضيفًا: “التعامل مع إصابته تم بشكل احترافي، وكل خطوة في خطة التأهيل كانت تحت إشراف الجهاز الطبي بالكامل”.

وأختتم أسامة حديثه بالتأكيد على أن مشاركة أحمد حمدي في المباريات تعود إلى رؤية الجهاز الفني، قائلًا: “من الناحية الطبية هو جاهز تمامًا، لكن مسألة تجهيزه من الناحية البدنية والفنية هي أمر يخص المدير الفني فقط”.

ويُنتظر أن يحسم الجهاز الفني قراره بشأن توقيت الدفع بأحمد حمدي في الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لجهود جميع لاعبيه مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

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