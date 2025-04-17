غسلوا أموالا في شراء سيارات وشقق، إحالة تاجرين وموظفة للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة تاجرين وموظفة بتهمة غسيل أموال وتزوير محررات رسمية إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة غسلوا أموالا بلغت 2 مليون و800 ألف دولار والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بإحدى الشركات المساهمة.

واضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا المبالغ المالية المذكورة في تاريخ معاصر لارتكاب الجرائم الأصلية وحولوا جانب من تلك الأموال من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وباشروا عليها سلوكا إضافيا لغسلها بأن استخدم المتهم الأول حساباته البنكية في إيداع مبالغ مالية بلغت قيمتها 13 مليونا و541 ألفا و300 جنيه.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول غسل الأمول، حيث اشتري شقة سكنية بالمهندسين وقطعة أرض بمنطقة الجولف بأكتوبر بمبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه، واشتري سيارة بمبلغ 400 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية بمبلغ 419 ألفا، وقام باخفاء مبلغ 950 ألف جنيه و600 دولار بمسكنه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني غسل الأموال التي تحصل عليها في شراء سيارة بمبلغ 140 ألف جنيه وحول المبالغ المستولى عليها بعملة الدولار.

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