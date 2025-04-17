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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث تطوير التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية

د. على الغمراوي،
د. على الغمراوي، فيتو

 استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مسئولى إحدى شركات الدواء لبحث تعزيز قطاع صناعة المستلزمات الطبية، ومشاركتها في الخطط الوطنية الخاصة بتوطين المستلزمات الطبية المهمة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، حرص هيئة الدواء المصرية، على عقد اللقاءات الثنائية بشكل مستدام مع شركاء الصناعة، والتعاون مع الشركات المصنعة، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى سعي الهيئة الدائم لتطوير قطاع الصناعات الطبية في مصر والذي يعكس مدى إدراك الهيئة لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات مصر في مجال الرعاية الصحية.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز الصناعات المحلية وتوطين المستلزمات الطبية، للوصول إلى الارتقاء بالمستلزمات الطبية فى السوق المصري ووصولها إلى المريض بشكل فعال وآمن، موضحًا ضرورة الحفاظ علي التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وشركات تصنيع المستلزمات الطبية لضمان توفير احتياج المريض المصري من دواء آمن وفعال.

 

توفير منتجات آمنة وفعالة للمريض المصري

يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الفعالة بين الهيئة والقطاع الصناعي في مصر، لضمان توفير منتجات آمنة وفعالة للمريض المصري، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

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شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ود. ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، ود. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي.

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