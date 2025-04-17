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اقتصاد

وزير الاستثمار يناقش مع شركة أدوية تونسية الصعوبات التي تواجه دخول الدواء للبلدين

لقاء وزير الاستثمار
لقاء وزير الاستثمار

زار  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إحدى شركات الأدوية التونسية، والتي تعد جزءًا من مجموعة Kilani group والتي تأسست عام ١٩٨٦ ويعمل بها ٢٤٢٨ موظفا بمعدل عائد على رأس المال بلغ ٢٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٤، وتعد أقدم شركة في تونس لتصنيع الدواء، وتتنوع أنشطة الشركة في مجالات الدواء والخدمات والعقارات.

شركات الأدوية التونسية

وتأسست الشركة عام ١٩٨٤ وحصلت على الرخصة للإنتاج عام ١٩٨٥ وفي عام ١٩٩٦ كان انطلاق صناعة betalactamine، حيث تتعاون الشركة مع مصر في هذا المجال، حيث تصنع عدد من الأدوية بالتعاون مع شركات مصرية مثل البنادول. 

وفي عام ٢٠٠٧ انضمت الشركة للبورصة، وفي عام ٢٠١٢ بدأت التصدير، وتشمل أربع شركات أدوية، وتنتج بالتعاون مع شركات دولية ١٥٪؜ من المنتجات للتصدير و٨٠٪؜ للتصنيع المحلي، وتصدر الشركة لأفريقيا ولبنان والعراق والسودان وليبيا. 

صعوبات التي تواجه دخول الدواء لمصر وتونس 

واستعرض الوزير الصعوبات التي تواجه دخول الدواء للبلدين، والتي تأتي على رأسها إجراءات التسجيل والتسعير، مشيرا إلى أهمية الاعتراف المتبادل للمواصفات والمطابقة بين هيئتي الدواء في البلدين. 

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