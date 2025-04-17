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حوادث

مصادر: انهيار زوجة المتهم بقتل ابنتيه في الساحل بعد علمها بوفاته داخل محبسه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشفت مصادر قضائية أن ربة المنزل المتهمة بالتستر على زوجها المتهم بتعذيب ابنتيه حتى الموت بسبب فصلهما وتغيبهما عن المدرسة ورسوبهما في الامتحانات بمنطقة الساحل في القاهرة دخلت في حالة نفسية سيئة داخل محبسها بعد علمها بوفاة زوجها إثر تعرضه لغيبوبة سكر داخل محبسه.

وأمرت نيابة شمال القاهرة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من مفتش الصحة بالواقعة، أنه قام فريق من مباحث القسم بالفحص والتحرير وسماع الشهود، وتم التوصل إلى أن والد الفتاتين وراء ارتكاب الواقعة بسبب رسوبهما في المرحلة الثانوية وتدني مستواهما التعليمي، فقام بمعاونة الأم بحبس الفتاتين وعلقهما في مروحة السقف وانهال عليهما ضربا مبرحا.

وأضافت التحقيقات أن الفتاتين لم تتحملا الضرب وخارت قواهما وأصيبتا بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة.

وتبين أن الأم وافقت الأب على ما يفعله وتسترت على جريمته، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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منطقة الساحل نيابة شمال القاهرة قسم شرطة الساحل النيابة العامة

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