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حوادث

وفاة المتهم بتعذيب ابنتيه حتى الموت في الساحل بغيبوبة سكر والنيابة تصرح بدفن جثته

جثة، فيتو
جثة، فيتو

توفي المتهم بتعذيب ابنتيه حتى الموت بسبب فصلهما وتغيبهما عن المدرسة ورسوبهما في الامتحانات بمنطقة الساحل في القاهرة إثر تعرضه لغيبوبة سكر داخل محبسه.

 وأمرت نيابة شمال القاهرة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من مفتش الصحة بالواقعة، قام فريق من مباحث القسم بالفحص والتحرير وسماع الشهود، وتم التوصل إلى أن والد الفتاتين وراء ارتكاب الواقعة بسبب رسوبهما في المرحلة الثانوية وتدني مستواهما التعليمي، فقام بمعاونة الأم بحبس الفتاتين وعلقهما في مروحة السقف وانهال عليهما ضربا مبرحا.

وأضافت التحقيقات أن الفتاتين لم تتحملا الضرب وخارت قواهما وأصيبتا بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة.

وتبين أن الأم وافقت الأب على ما يفعله وتسترت على جريمته، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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نيابة شمال القاهرة قسم شرطة الساحل الساحل

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