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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وليون في الدوري الأوروبي

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون، فيتو

 يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره أولمبيك ليون الفرنسي مساء اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون كالتالي:

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، كاسيميرو، أوجارتي، دورجو.

خط الهجوم: برونو فيرناندز، هويلوند، جارناتشو.

 

تشكيل ليون ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لوكاس بيري.

خط الدفاع: إينسلي نيلز، كلينتون ماتا، موسى نياخات، نيكولاس تاليافكو.

خط الوسط: ماتيتش، جوردان فيرتو، كورينتين توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي، ألكسندر لاكازيت، تياجو ألمادا.

ونجح مانشستر يونايتد في التعادل مع مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب "بارك أولمبيك ليونيه"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي.

 

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليون

والتقى أولمبيك ليون ضد مان يونايتد فى 5 مباريات سابقة، فاز خلالها الفريق الإنجليزى خلال مباراتين وتعادل في 3، وأحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 6.

 

مشوار مان يونايتد وأولمبيك ليون 

وكان مانشستر يونايتد تأهل إلى ربع النهائي على حساب ريال سوسيداد، بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-2، بينما تأهل ليون عقب تفوقه على ستيوا بوخاريست الروماني بنتيجة 3-1 ذهابًا و4-0 إيابًا.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أولمبيك ليون

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد أمام أولمبيك ليون في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون عبر قناة بى إن سبورت 1.

ويلتقى الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون مع المتأهل من مباراة رينجرز وأتلتيك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما ستقام مباراة النهائى على ملعب "سان ماميس" معقل بلباو يوم 21 مايو المقبل.

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