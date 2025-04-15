نيوم السعودي يسعى لضم حارس مرمى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اهتمام واضح من نادي نيوم السعودي، الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، بضم أحد حراس مرمى نادي مانشستر يونايتد.

نيوم السعودي مهتم بضم أونانا

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن نادي نيوم هو أول المهتمين بضم الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت في هذا الصدد "النادي السعودي بدأ مفاوضاته مع أونانا ووكيل أعماله، حيث يجد مرونة كبيرة من الحارس الكاميروني، الذي أصبح منفتحا بشدة على القدوم إلى السعودية".

وأشارت إلى أن "نيوم وضع قائمة كبيرة تضم عددا وافرا من النجوم، بهدف استقطاب أغلبهم خلال الصيف المقبل، تمهيدا للمشاركة في دوري روشن للمحترفين".

تراجع مستوى أونانا مع مانشستر يونايتد واستبعاده

يذكر أن أونانا يمر بفترة صعبة في مان يونايتد، بسبب تراجع مستواه، ومن ثم تهميشه من قبل المدرب البرتغالي روبن أموريم، باستبعاده من مباراة نيوكاسل الأخيرة، قبل أن يتم تخفيض راتبه.

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