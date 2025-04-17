مأساة هتك عرض طفل على يد ذئب بشري.. المتهم ارتكب جريمته داخل جراج حراسته.. استخدم كلب حيلة لاستدراج الضحية.. والنيابة تحيله للجنايات

ارتدى ثياب الذئب وجلس يدخن سيجارة تحتوي علي مخدر الحشيش، فغيب عقله ورأى طفلا يلعب خارج الجراج حراسته فوسوس إليه شيطانه بأن يكمل رغباته الخبيثة ويستدرج الضحية لافتراسها بدعوى مشاهدة كلب يستخدمه في الحراسة.

في منطقة الوايلي وقبل الشهر من الآن ارتكب حارس جراج أبشع جريمة حين لم يؤلمه ضميره واستدرج طفلا يلعب في الشارع مستغلا حداثة سنه وحبه للكلاب فنادي عليه وقال له " مش عايز تشوف الكلب بتاع الجراج" وهو الحيوان الذي يساعده في حراسة المكان.

المتهم استخدم كلبا وسيلة لاستدراج ضحيته

فرد الطفل بلهفة شديدة فهو من محبي الكلاب وقال لحارس الجراج " ايوه يا عمو هجي أشوفه " فراح الأخير بموافقة الطفل على طلبه والدخول إلى الجراج حتي ينفذ جريمته بعيدا عن أعين الناس معتقدا أنه سيفلت من العقاب.

دخل الطفل إلى الجراج حراسة المتهم، وكله فرح برؤية الكلب ثم جرى عليه وكان مربوطا في سلسلة حديد نائما لا يبدي أي حركات بزاوية في الجراج، اقترب الطفل من الكلب للعب معه وهي اللحظة التي استغلها المتهم.

المتهم هدد المجني عليه حال إبلاغ أحد بما حدث

هم المتهم بارتكاب جريمته وأمسك بالطفل ثم قيده بمكان مجاور للكلب وحاول تعريته فصرخ الطفل فضربه حارس الجراج ثم كمم فمه وقيد يديه ورجليه وهتك عرضه، وما أن انتهي حتى تركه ولكن قبل أن يخلي سبيله ويتركه هدده قائلا " عارف لو حد عرف باللي حصل هقتلك وهشوه وشك وهخلي كل زمايلك يضحكوا عليك ".

ذهب الطفل إلى حال سبيله باكيا فلا يعرف ماذا يفعل، ثم توجه إلى والدته وقص عليها ما حدث له داخل الجراج وما ارتكبه حارسه فيه، الأم لم تتمالك نفسها وتوجهت الي المتهم للتشاجر معه ولكنه كان قد هرب.

توجهت الأم المكلومة إلى قسم شرطة الوايلي وحررت بلاغا بالواقعة، على الفور شكل القسم فريق بحث وتحري وتبين صحة البلاغ وأن المتهم تحرش وهتك عرض الطفل بالقوة كرها عنه داخل الجراج.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه من هتك عرض قاصر بالإكراه والتحرش.

واستدعت النيابة الطفل المجني عليه الذي تعرف على المتهم واتهمه باستدراجه إلى داخل الجراج بدعوى مشاهدة كلب.

وأضاف الطفل أن المتهم ما أن دخل معه حتى قيده وهتك عرضه كرها عنه وهدده في حال إبلاغ أحد بالقتل وتشويه وجهه.

أما المتهم فاعترف بارتكاب جريمته دون وعي فكان تحت تأثير المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه استغل تواجد الطفل في الجراج ثم قيده كرها عنها.

وأضاف المتهم أنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم حارس عقار بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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