الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

محاكمة حارس عقار متهم بهتك عرض طفل في الوايلي

محاكمة حارس عقار
محاكمة حارس عقار متهم بهتك عرض طفل في الوايلي

أمرت نيابة الوايلي بإحالة حارس عقار متهم بهتك عرض طفل داخل جراج بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة هتك عرض قاصر بالإكراه والتحرش. 

وتعرف الطفل على المتهم واتهمه باستدراجه إلى داخل الجراج بدعوى مشاهدة كلب.

وأضاف الطفل أن المتهم ما أن دخل معه حتى قيده وهتك عرضه كرها عنه وهدده في حال إبلاغ أحد بالقتل وتشويه وجهه.

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته دون وعي فكان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه استغل تواجد الطفل في الجراج ثم قيده كرها عنها.

وأضاف المتهم أنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم حارس عقار بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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