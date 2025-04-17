موقف كريم بنزيما، تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفتح

يستضيف اليوم الخميس، الفتح نظيره اتحاد جدة، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن فعاليات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم العميد أمام الفتح، رفقة الثنائي حسام عوار وموسى ديابي.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفتح

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: فواز الصقور، عبد الإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، أوناي هيرنانديز.

موعد مباراة الفتح واتحاد جدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد أمام الفتح في الجولة 28 من الدوري السعودي اليوم الخميس على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الفتح ضد اتحاد جدة

وتمتلك شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي 2025، داخل المملكة والوطن العربي وشمال إفريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي عبر قناة “SSC 5 HD”.

ويدخل الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لقاء الفتح من أجل تحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب في ظل فارق الـ 7 نقاط مع الهلال أقرب ملاحقيه بالمركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.