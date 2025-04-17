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موعد مباراة الفتح ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

موعد مباراة الفتح
موعد مباراة الفتح ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي، فيتو

 يلتقي اليوم الخميس، الفتح ضد الاتحاد، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن فعاليات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

 وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد أمام الفتح في الجولة 28 من الدوري السعودي اليوم الخميس على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة الفتح ضد اتحاد جدة

 وتمتلك شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي 2025، داخل المملكة والوطن العربي وشمال إفريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي عبر  قناة “SSC 5 HD”.

ويدخل الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لقاء الفتح من أجل تحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب في ظل فارق الـ 7 نقاط مع الهلال أقرب ملاحقيه بالمركز الثاني.

 

 

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