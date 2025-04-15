تمهيدًا للإطاحة بجيسوس، الهلال السعودي يغري مدربًا عالميًّا

كشفت تقارير سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، قدمت عرضًا ماليًّا كبيرًا للمدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، لإقناعه بتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مكثفة مع الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني الحالي لنادي إنتر ميلان، لقيادة الفريق بدءًا من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وجاء هذا التفاوض، تحسبًا لرحيل البرتغالي جورجي جيسوس، الذي تلقى عرضًا مغريًا لتدريب المنتخب البرازيلي.

وكشفت مصادر أن هناك اجتماعًا عُقد الأربعاء الماضي بين ممثلي الهلال وإنزاجي، ناقش خلاله الطرفان تفاصيل العرض المقدم، والذي تضمَّن وعدًا "سخيًّا" بتعزيز صفوف الفريق بـ5 لاعبين أجانب على الأقل، في محاولة لبناء تشكيلة قادرة على منافسة الأندية الكبرى في البطولة المرتقبة.

ويدرس المدرب الإيطالي، الذي يقود إنتر بنجاح في الدوري الإيطالي، العرض بجدية، بينما ينتظر الهلال قراره النهائي في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق السعودي منافسات كأس العالم للأندية ضمن مجموعة صعبة تضم ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباشوكا المكسيكي.

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