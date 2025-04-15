أزمة تواجه اتحاد جدة قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيما، مع فريقه اتحاد جدة، ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الاتحاد ضيفا ثقيلًا على نظيره الفتح، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

ووفق صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كريم بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية للاتحاد الإثنين.



وقالت الصحيفة إن قائد العميد بدأ أداء تمارين لياقية انفرادية على العشب، اليوم الإثنين، وذلك من أجل الاستعداد لخوض المرحلة المقبلة، والمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وكان بنزيما أصيب خلال فوز فريقه الاتحاد على العروبة بثنائية نظيفة، الخميس الماضي، ليغادر بتبديل اضطراري في الدقيقة 84 دقيقة، وحل مكانه حامد الغامدي.

وأشارت الصحيفة إلى تزايد احتمالية مشاركة النجم الفرنسي أمام الفتح، بعدما تصاعدت فرص بلوغه درجة الجاهزية المطلوبة قبل مباراة المقبلة.

وكان الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد جميع اللاعبين إجازة يومين، الجمعة والسبت، وغاب رأس الحربة عن تدريب الأحد متأثرًا بالإصابة، لكنه بدأ التدريبات الانفرادية، بالتزامن مع خوض زملائه تدريب الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.