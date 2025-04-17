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حوادث

يختار ضحاياه، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل متهم بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية، بأسلوب الخطف أثناء سيرها في الشارع بمنطقة مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم إنه اعتاد على مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، حيث يختار ضحاياه بعناية ممن يرى فيهم علامات الثراء.

وأضاف أنه شاهد سيدة يبدو عليها أنها ليست مصرية فاعتقد أن الحقيبة التي تحملها تمتلئ بالخيرات من أموال وذهب فعزم على خطفها ثم تحين الفرصة المناسبة وما أن اقترب منها حتى خطف الحقيبة وفر هاربا.


وأشار المتهم إلى أنه بفتح الحقيبة لم يجد فيها “مغارة علي بابا”، كما كان يعتقد، بل كل ما وجده جواز سفر المجني عليها وسماعة هاتف محمول ومبلغ مالي لا يجاوز الـ 100 دولار.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبحسب أقوالها، كانت الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز السفر الخاص بها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.

وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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