متهم بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية بمدينة نصر: “كنت فاكرها مغارة علي بابا”

أدلى عاطل متهم بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية، بأسلوب الخطف أثناء سيرها في الشارع بمنطقة مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه معتاد على مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، حيث يختار ضحاياها بعناية ممن يرى فيهم علامات الثراء.

وأضاف أنه شاهد سيدة يبدو عليها أنها ليست مصرية فاعتقد أن الحقيبة التي تحملها تمتلئ بالخيرات من أموال وذهب فعزم على خطفها ثم تحين الفرصة المناسبة وما أن اقترب منها حتى خطف الحقيبة وفر هاربا.

وأشار المتهم إلى أنه بفتح الحقيبة لم يجد فيها " مغارة علي بابا كما كان يعتقد " بل كل ما وجده جواز سفر المجني عليها وسماعة هاتف محمول ومبلغ مالي لا يجاوز الـ 100 دولار

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبحسب أقوالها، كانت الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز السفر الخاص بها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.

وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها.

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