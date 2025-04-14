الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

متهم بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية بمدينة نصر: “كنت فاكرها مغارة علي بابا”

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية، بأسلوب الخطف أثناء سيرها في الشارع بمنطقة مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه معتاد على مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، حيث يختار ضحاياها بعناية ممن يرى فيهم علامات الثراء.

وأضاف أنه شاهد سيدة يبدو عليها أنها ليست مصرية فاعتقد أن الحقيبة التي تحملها تمتلئ بالخيرات من أموال وذهب فعزم على خطفها ثم تحين الفرصة المناسبة وما أن اقترب منها حتى خطف الحقيبة وفر هاربا.

وأشار المتهم إلى أنه بفتح الحقيبة لم يجد فيها " مغارة علي بابا كما كان يعتقد " بل كل ما وجده جواز سفر المجني عليها وسماعة هاتف محمول ومبلغ مالي لا يجاوز الـ 100 دولار

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبحسب أقوالها، كانت الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز السفر الخاص بها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.

وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول ب النيابة العامة

مواد متعلقة

سرقة فيلا مذيع شهير بأكتوبر، تفاصيل اقتحام لص للمنزل والاستيلاء على مقتنيات ثمينة

حبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالمطرية

مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يحاول سرق محمود قابيل بالحلقة 12 من الحلانجي
ads

الأكثر قراءة

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

سعر الذهب يشتعل بالبورصة المصرية، زيادة 100 جنيه خلال ساعتين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية