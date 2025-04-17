الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق متهم بقتل شاب خطأ في السلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 أمرت  نيابة السلام بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته. 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجمالية تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحري تبين سرقة جميع متعلقات المتوفى عقب الحادث ولا يوجد معه متعلقات أو إثبات شخصية.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة النيابة العامة

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