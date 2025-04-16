الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

مصرع شاب بحادث في السلام وقرارات عاجلة لكشف هويته

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة السلام بتصوير جثة شاب لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام على أقسام الشرطة وفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هويته خاصة أنه تم العثور عليه وليس معه أي متعلقات أو إثبات شخصية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجمالية تحت تصرف النيابة العامة

وبالتحري تبين سرقة جميع متعلقات المتوفي عقب الحادث ولا يوجد معه متعلقات أو إثبات شخصية 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة

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