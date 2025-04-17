هشام حنفي يضع تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة صن داونز

الأهلي، أكد هشام حنفي نجم منتخب مصر والأهلي السابق، صعوبة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، مشددا على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا قبل العودة في القاهرة.

أضاف هشام حنفي في تصريحات خاصة لـ“فيتو”: أرى أن ياسر إبراهيم سيكون أفضل في مركز الدفاع بجوار رامي ربيعة، على أن يبقى أشرف داري على مقاعد البدلاء، كما يبقى الدفع بأحمد نبيل كوكا أساسيا في الجبهة اليسرى الأمر الأقرب بالنسبة لمارسيل كولر خاصة أن كوكا لاعب تكتيكي مميز.

وأوضح أن التشكيل الأنسب من وجهة نظره لمباراة صن داونز سيكون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وجراديشار

الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل استغلال سرعات اللاعب في التحولات الهجومية للفريق خلال المباراة.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل المغربي يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت “فيتو” أن كولر استقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب يحيي عطية الله وبديله كريم الدبيس للإصابة.

غدا، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي

ويعقد غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة المقرر لها الثالثة عصر بعد غد السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة، للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد السبت.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم في جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب إفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

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