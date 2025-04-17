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رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

الأهلي، يعقد غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مباراة صن داونز. 

ويعقد مارسيل كولر  جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته اليوم في جنوب افريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب إفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

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