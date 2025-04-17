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رياضة

سيراميكا يبحث عن بطاقة التأهل بمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

يلتقي فريق سيراميكا نظيره زد في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر

مباراة سيراميكا وزد 

 

يسعى فريق سيراميكا للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور ربع النهائي 

وخسر سيراميكا من البنك الأهلى بخماسية وفاز على غزل المحلة بثلاثية وتعادل مع المصرى بهدف لمثله.

ويأمل فريق زد بقيادة حماده صدقى تحقيق فوزه الأول في البطولة، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين.

ترتيب المجموعة الثانية

ويحتل فريق البنك الأهلى في المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويأتي سيراميكا ثانيا برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي غزل المحلة ثالثا، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

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كأس عاصمة مصر سيراميكا مباراة سيراميكا وزد

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