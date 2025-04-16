أحمد جمال مختار مديرا للنشاط الرياضي بنادي زد

قررمسئولو نادي زد تعيين المهندس أحمد جمال مختار مديرا للنشاط الرياضي بالنادي.

أبرز المعلومات عن أحمد جمال مختار مدير النشاط الرياضي بنادي زد

أحمد جمال مختار مدير النشاط الرياضى بنادى زد الجديد كان لاعب كرة سلة فى ناشئي النادى الأهلى (١٩٩٩-٢٠١٠).

- لاعب كرة سلة فى الدرجة الأولى للنادى الأهلى (٢٠١٠- ٢٠١٩)

- لاعب فى منتخب مصر لجميع الفئات العمرية.

- لاعب كرة سلة فى نادى الزمالك (٢٠١٩-٢٠٢١)

ألقاب أحمد جمال مختار مع الأندية والمنتخبات

- حصل أحمد جمال مختارعلى بطولة أفريقيا تحت ١٦ سنة، وبطولة أفريقيا تحت ١٨ سنة.



- شارك مع المنتخب فى كأس العالم تحت ١٧ سنة وتحت ١٩ سنة.

- وحصل مدير النشاط الرياضي بنادي زد على بطولة الدورى والسوبر المصرى لسنوات ٢٠١٢- ٢٠١٦- ٢٠١٩.

- وحصل على كأس مصر لسنتي ٢٠١١- ٢٠١٨.

- كما حصل أحمد جمال مختار على بطولة أفريقيا للأندية موسم ٢٠١٧.

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