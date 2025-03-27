علياء البسيوني تتولى إدارة أعمال أحمد سعد

أعلن الفنان أحمد سعد تولي زوجته علياء البسيوني إدارة أعماله، بعد أن عادا مجددا من الانفصال، حيث كتب سعد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”، قال فيه: "أعلن عن تولي أم عيالي علياء البسيوني إدارة أعمالي".

الفنان أحمد سعد

من جانب آخر، كان الفنان أحمد سعد أعلن عن إحياءً حفلتين لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في أستراليا، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

ومن المقرر إحياء الحفلة الأولى بمدينة ملبورن الأسترالية في ١٦ مايو المقبل، أما الحفلة الثانية ستكون في مدينة سيدني الأسترالية ١٧ مايو المقبل، وستذهب العوائد لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وقال الفنان أحمد سعد - خلال زيارته لمؤسسة راعي مصر - إنه متحمس لإحياء أول حفلة له في أستراليا من خلال مؤسسة راعي مصر، والمساهمة من خلال هذه الحفلات في دعم أهالينا الأكثر احتياجا في مصر، معبرا عن تقديره للدور الذي تقوم به راعي مصر في مساعدة كل محتاج.

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