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رياضة

بفريق 2005، الأهلي يواجه فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق فاركو مساء اليوم الخميس على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة كأس عاصمة مصر

مباراة الأهلي وفاركو 

ويخوض النادي الأهلي مباراة فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا نظرا لتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بجنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الأهلي مواجهة فاركو في مباراة تُعد تحصيل حاصل، بعد أن فقد رسميًا كل حظوظه في التأهل من دور المجموعات، وذلك عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام إنبي وطلائع الجيش، ما أدى إلى تأكيد وداعه للبطولة. 

وبرغم من خوض الأهلي المباراة كتحصيل حاصل لكن المارد الأحمر يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجهة، حيث لم يحصل الأهلي على أي نقاط في البطولة حتى الآن. 

ويسعى فريق فاركو لتحقيق الفوز على الأهلي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، بشرط فوزه على الأهلي وخسارة طلائع الجيش أمام إنبي.

حكام مباراة الأهلي وفاركو 

ترتيب مجموعة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

1- إنبي 6 نقاط 

2- طلائع الجيش 4 نقاط  

3- فاركو نقطة  

4- الأهلي بدون نقاط  

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة  

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر. 

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الأهلي النادي الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر دوري أبطال أفريقيا

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