أبرزها الأهلي وفاركو، حكام مباريات اليوم بالجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من مسابقة كأس عاصمة مصر.. وجاءت على النحو التالي:

طلائع الجيش ضد إنبي

الأهلي ضد فاركو

غزل المحلة ضد المصري

زد ضد سيراميكا كليوباترا

وقرر مسؤولو النادي الأهلي خوض لقاء فاركو، بفريق 2005، في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة. كأس عاصمة مصر.

وكان النادي الأهلي خسر حظوظه في التأهل للدور القادم من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولي والثانية من البطولة أمام إنبي بهدف وأمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلي أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، لمدة 48 ساعة، لتقام اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، بعد أن كان محددًا إقامتها يوم 15 أبريل.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس 17 أبريل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلًا مثيرًا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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