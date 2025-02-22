السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها قسمت (صور)

عيد ميلاد ابنته داليا
عيد ميلاد ابنته داليا البحيري

احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد ابنتها قسمت بين عدد من الأصدقاء والأقارب، وقامت البحيري بنشر فيديو وعدد من الصور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وانهالت عليها العديد من التعليقات لتهنئتها بعيد ميلاد ابنتها متمنين لها مزيدًا من العمر.

 

وكان آخر أعمال داليا البحيري مسلسل “فارس بلا جواز” مع الفنان مصطفى قمر.

أعمال داليا البحيري 

وعن مشاركتها في سباق رمضان 2025، قالت إنها ستخوض السباق بمسلسل مع الفنان هاني رمزى  اسمه “أهل الشر” أو “بدون مقابل” لسة مش عارفين هيكون اسمه إيه من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد”.

 

تعود الفنانة داليا مشاركة بطولة المسلسل مع الفنان هاني رمزي بعد غياب 22 عامًا على آخر عمل فني قدّماه معًا، وهو فيلم “محامي خلع” عام 2002.

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