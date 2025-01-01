الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بتحب كوكو أكتر مني، زوج داليا البحيري يكشف أسرارا عن حياتهما

داليا البحيري؛ فيتو
داليا البحيري؛ فيتو


كشف حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري العديد من الأسرار الخاصة عن حياتهما، وذلك في لقاء خاص له مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، في  حلقة أول أيام العام الجديد والتي قدمتها هبة الأباصيري.

بتغني شعبي

وقال زوج داليا البحيري: "أكثر الأمور التي أحبها في داليا أنها منظمة، والأمر الذي لا أحبه فيها إنها بتحب كوكو الكلب أكتر مني"، وعن الشيء الذي لا يعرفه الجمهور عن زوجته، قال: "إنها بتحب تغنى أغاني المهرجانات، وإنها بتخاف جدًا من الصراصير".

تابع  حديثه: "إن أكثر شيء رومانسي قدمته داليا له هو مفاجأة الاحتفال بعيد ميلاده في أول عام زواج لهما"، وكشف أن زوجته تستطيع تحضير كافة الأطعمة بمذاق مختلف.

من جانبها، كشفت داليا البحيري عن علاقة ابنتها بزوجها، قائلة: "حسيت إنه هيبقى أب كويس وقريب لبنتي أكتر مني"، وأكدت إنها كانت منبهرة بعلاقة زوجها بأبنائه ومدي ارتباطهم والتواصل الدائم، وشعرت أنه سيكون أبًا لابنتها الوحيدة قسمت، معلقة: "علاقتهم ببعض أحسن وأقوى من علاقتي بيها".  

 

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داليا البحيري الفنانة داليا البحيري داليا البحيري وزوجها الفن
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