الزراعة تعلن تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الزراعية خلال 2024

صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا غير مسبوق خلال عام 2024.

حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و705 أطنان عن عام 2023.

وزير الزراعة وجه الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين واصفًا إياهم بأنهم العنصر الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الصادرات، كما وجه الشكر إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والتمثيل التجاري المصري وسفارات مصر في الخارج.



وأشاد بجهود الحجر الزراعي المصري ورجاله الذين يعملون ليلا ونهارا وتحت كل الظروف وفي جميع المناسبات.

وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من د محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا (طازجة وجافة)، بطاطا، مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و392 ألفا 266 طنا، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفا 233 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 321 ألفا و1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 291 ألفا و920 طنا، واحتلت البطاطا على المركز الخامس بإجمالي 267 ألفا و743 طنا، واحتل العنب على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألفا و981 طنا، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألفا و18 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 125 ألفا و168 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 52 ألفا و242 طنا، يليه في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 ألفا و164 طنا، بينما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و545 طنا، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 ألفا و480 طنا.

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