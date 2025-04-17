أحمد الجندي يعلن ترشحه على رئاسة لجنة اللاعبين الأولمبيين

اللجنة الأولمبية، أعلن أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، ترشحه على منصب رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، والمقرر لها يوم الخميس 24 أبريل الجاري.

وقال أحمد الجندي من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

بمناسبة إعلان إجراء إنتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، يشرفني أن أخوض الإنتخابات على مكان "رئيس لجنة اللاعبين" خلفًا للقدوة والأسطورة عضو اللجنة الأولمبية الدولية/ آية مدني.

بقرار ترشحي للانتخابات أسعى إن شاء الله أن أوفر بيئة رياضية عادلة لجميع اللاعبين كوني مؤمنًا أن اللاعب له الأولوية في جميع القرارات وصوته مهم لتوفير مناخ ملائم لتحقيق النتائج والإنجازات.

و نتمنى أن يشترك جميع اللاعبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات التي ستقام يوم الخميس الموافق ٢٤ أبريل.

ويمتلك أحمد الجندي سجل مميز من النجاحات والإنجازات، وحصد العديد من الميداليات العالمية والأولمبية، أبرزها فضية طوكيو 2020 وذهبية باريس 2024.

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