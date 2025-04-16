الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق عاملين للمفتي بتهمة قتل شاب بالعمرانية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق عاملين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شاب خنقًا داخل شقة مهجورة في منطقة العمرانية، عقب استدراجه بحجة معاينة شقة معروضة للبيع وسرقة متعلقاته.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 6875 لسنة 2024 جنايات العمرانية، فإن المتهمين "ح. س" و"م. ط" خططا لاستدراج المجني عليه "حامد م." إلى شقة سكنية ليلًا بدعوى أنها معروضة للبيع، ثم قيداه وخنقاه بواسطة قطعة قماش، واستوليا على متعلقاته.

كما تبين من التحقيقات أن الجريمة نُفذت باستخدام سلاح ناري غير مرخص من نوع "فرد خرطوش"، وأظهرت الأدلة تورط آخرين في القضية، من بينهم شخص يُدعى "مرمر" ساعد في إخفاء الجثة، في حين وُجهت للمتهم الخامس تهمة حيازة السلاح رغم علمه بأنه مسروق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الجيزة العمرانية جنايات العمرانية جنايات الجيزة قتل شاب بالعمرانية

مواد متعلقة

السجن المشدد 7 سنوات لمدرس هتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالعمرانية

ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

أمريكا تتوجه بطلب عاجل إلى مصر وقطر لمعرفة مصير عيدان ألكسندر

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

بقيمة 40 جنيها في الجرام، تحرك جديد في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: يجوز أداء الحج والعمرة عن الغير بمقابل مادي بشرط

منها الرضا بقدر الله، الإفتاء توضح علامات الإيمان

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية