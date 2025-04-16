إحالة أوراق عاملين للمفتي بتهمة قتل شاب بالعمرانية

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق عاملين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شاب خنقًا داخل شقة مهجورة في منطقة العمرانية، عقب استدراجه بحجة معاينة شقة معروضة للبيع وسرقة متعلقاته.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 6875 لسنة 2024 جنايات العمرانية، فإن المتهمين "ح. س" و"م. ط" خططا لاستدراج المجني عليه "حامد م." إلى شقة سكنية ليلًا بدعوى أنها معروضة للبيع، ثم قيداه وخنقاه بواسطة قطعة قماش، واستوليا على متعلقاته.

كما تبين من التحقيقات أن الجريمة نُفذت باستخدام سلاح ناري غير مرخص من نوع "فرد خرطوش"، وأظهرت الأدلة تورط آخرين في القضية، من بينهم شخص يُدعى "مرمر" ساعد في إخفاء الجثة، في حين وُجهت للمتهم الخامس تهمة حيازة السلاح رغم علمه بأنه مسروق.

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