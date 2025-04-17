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اقتصاد

74 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 74 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.586 مليون ورقة منفذة على 108 آلاف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 149.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.772 مليون ورقة منفذة على 115 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
واستحوذت الأسهم على 5.14 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 94. 6 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات  الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط.


مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات امس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وسجل رأس المال السوقى نحو 2.199 ترليون جنيه، ليخسر نحو 3 مليارات جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%  عند مستوى 31185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09%  عند مستوى 39016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% عند مستوى 13874 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.12%  عند مستوى 8977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04%  عند مستوى 12358 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% عند مستوى 3252 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الإثنين 14 أبريل 2025؛ على ارتفاع بشكل جماعي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 38981 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8966 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3235 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.197 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 31174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 38867 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8930 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 12293 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

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