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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بقيم تترواح من 2 إلى 4 درجات مئوية يوم الخميس.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:18

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