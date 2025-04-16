طقس مستقر خلال أعياد شم النسيم، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق، نصائح بارتداء الملابس الصيفية نهارا

حالة الطقس الاسبوع المقبل، مع اقتراب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، حالة من الاستقرار تشهدها الأحوال الجوية، حيث تعاود درجات الحرارة الارتفاع وتكون الشبورة الصباحية هي الظاهرة الجوية الفترة المقبلة.

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة حيث يبدأ الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة بدءا من الغد بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس يوم شم النسيم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية من الغد وحتى الثلاثاء المقبل مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء



وقال محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أنه يمكن ارتداء ملابس صيفية خلال النهار مع ارتداء جاكت خفيف ليلا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23:32

درجة الحرارة الصغرى: 15: 18



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32: 36

درجة الحرارة الصغرى: 15: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:39

درجة الحرارة الصغرى:18: 21





حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس



وأعلنت هيئة الارصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع تدريجى بدءا من الغد بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية يوم الخميس .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

كما حذرت من شبورة مائية اليوم على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

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