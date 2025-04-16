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أخبار مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا الخميس 17- 04- 2025 في محافظة الفيوم

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

كما حذرت من شبورة مائية اليوم على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا من الغد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا الخميس

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:18
 

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