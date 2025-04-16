تفاصيل قرض السيارة 2025 من البنك الأهلي المصري

قرض السيارة 2025 من البنك الأهلي المصري هو أحد الخدمات المصرفية العديدة التي يقدمها البنك للعملاء.

ويقدم البنك الأهلي قرض تمويل السيارة 2025 الجديدة بخصائص ومميزات كثيرة وسعر فائدة تنافسي فضلا عن حزمة أخرى من المميزات كالتالي:

خصائص قرض السيارة من البنك الأهلي

بدون ضامن.

تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال/ المهن الحرة.

تمويل يصل إلى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

سعر عائد تنافسي.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1.500 جنيه.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة من قرض السيارة لكافة قطاعات العملاء:

برنامج موظفين بتحويل راتب.

برنامج موظفين بإثبات دخل.

برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقًا والسياسة المعتمدة).

شروط القرض

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

آلا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات والرسوم

يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة).

عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

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