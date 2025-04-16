قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار بورسعيد.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في جميع المطارات المصرية.

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار بورسعيد

كان في استقبال اللجنة الملاح أحمد شرف، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة.

كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب، وتشغيل رحلات خدمات البترول الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك والأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة، بمنطقة الهنجر، ومبنى الإداري لشركة الخدمات البترولية PAS.

كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.

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