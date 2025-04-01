الثلاثاء 01 أبريل 2025
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إرشادات هامة لتجنب فقدان حقيبة السفر في المطارات

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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هناك مجموعة من الإرشادات البسيطة التي باتباعها ضمن المسافر على متن الطائرة عدم ضياع حقيبة السفر خلال تواجدك في المطار. 

وهي كالآتي:

•اكتب بياناتك الشخصية داخل الحقيبة وخارجها: الاسم والعنوان بالتفصيل، بلدك، رقم الهاتف، ولا تنسي مسار رحلتك المنطقة أو البلد المتوجه إليها.

• ضع علامة مميزة كلون أو ملصق علي الجزء الخارجي لحقائبك.

•قم بشحن الأمتعة الخاصة بك إلي البلد المتجه إليها من خلال عمليات الشحن، لتوفير وقت الوقوف في طابور فحص الأمتعة.

•سجل حقائبك في المطار في وقت مبكر قبل الرحلة بنحو ثلاثين دقيقة، لأن ذلك يزيد من فرصة أن تكون من ال99% الذين تتنظرهم حقائبهم في نهاية الرحلة.

• قبل مغادرة صالة المطار عليك بتفقد محتويات الحقيبة كاملة حتى تتأكد من عدم فقدان أي شيء.

•في حالة فقدان حقائب السفر توجه إلى مندوب التحميل بسرعة داخل المطار وقم بإبلاغه بموصفات الحقائب ومتى فقدتها حتى يتسنى له العثور عليه بسرعة أكبر قبل ضياعها.

• يفضل حمل الأشياء الثمينة في حقيبة تلازمك وقت سفرك وعدم إيداعها في الحقائب حتي لا تتعرض للسرقة أو الضياع وحينئذ لن تتمكن من مطالبة إدارة المطار بها.

• وأخيرًا والحل الأسهل والبسيط التقط صورة بتلفونك المحمول لحقائبك، فهذه الصورة قد تساعدك في حالة فقدانها. 

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