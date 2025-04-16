الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

مدير مكتب العمل الدولية بالقاهرة يهنئ محمد جبران بموافقة البرلمان على قانون العمل

ايريك أوشلان مدير
ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وجه ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل المصري، بمناسبة موافقة مجلس النواب  المصري على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، المنعقدة في القاهرة بالتعاون  بين وزارة العمل،ومنظمة العمل الدولية..

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية،وكذلك جلسات داخل مجلس النواب،وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر " 30 مليون مواطن"،مُراعيًا معايير العمل الدولية والأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار ومتماشيا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.

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