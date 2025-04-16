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تأسيس جمعية الخدمات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت جامعة عين شمس  عن تأسيس جمعية الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس،  وتعمل الجمعية ككيان أهلي وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019، وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى جمهورية مصر العربية.

تأسيس جمعية الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس

تتنوع ميادين عمل الجمعية التى  تدار  من خلال مجلس إدارة مكون من تسعة اعضاء برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة لتشمل حماية البيئة، التنمية الاقتصادية، التنظيم والإدارة، الصداقة بين الشعوب، حقوق الإنسان، حماية المستهلك، الخدمات الثقافية والعلمية، المساعدات الاجتماعية، رعاية الأسرة، رعاية الطفولة والأمومة، وتنمية المجتمعات المحلية.

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة، من أبرزها تقديم الاستشارات الفنية والهندسية والزراعية، وتسخير إمكانيات الجامعة في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة لخدمة المجتمع. 

كما تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص متكافئة لذوي الهمم، وتقديم برامج ومشروعات لتنمية المهارات الإدارية ونشر الوعي بالعلوم المختلفة.

وفي المجال البيئي، تخطط الجمعية لإقامة مشروعات ومعارض للمنتجات الصناعية والزراعية الصديقة للبيئة. 

كما تهدف إلى توفير فرص عمل للخريجين من خلال مشروعات في الخدمات المعاونة والحراسة، وتوفير العمالة المدربة والماهرة لخدمة قطاعات الجامعة المختلفة.

وتلعب الجمعية دورًا هامًا في توعية المجتمع المدني بحقوق المستهلك، وتسويق منتجات جامعة عين شمس الزراعية والحيوانية وغيرها. 

كما تقدم المعونة الفنية والإرشاد في مجالات المشروعات الصغيرة ورعاية الأسرة والإرشاد النفسي، وتتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتحقيق أهداف مشتركة.

هذا ويمثل تأسيس جمعية الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس خطوة رائدة ومبشرة نحو تفعيل دور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع المصري وتنميته الشاملة والمستدامة.

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التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية الزراعة والصناعة المشروعات الصغيرة جامعة عين شمس توفير فرص عمل حقوق الإنسان حماية المستهلك

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