كأس عاصمة مصر، حرس الحدود يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض بيراميدز مواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف حرس الحدود في الوقت بدل الضائع، عن طريق محمود العربي أوكا، بعد كرة عرضية من عمرو جمال من جهة اليسار استلمها محمود أوكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي]

خط الهجوم: هاشم شعبان

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم

ترتيب مجموعة بيراميدز بكأس الرابطة

1- حرس الحدود 6 نقاط

2- بيراميدز 4 نقاط

3- الاسماعيلي 1 نقاط

4- الاتحاد 0

الجهاز الفني لفريق بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

وأعلن نادي بيراميدز أسماء أعضاء الجهاز الفني الذين يقودون الفريق اليوم الأربعاء بمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر وهم:

إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين

المدير الفني: تياجو ماركيز

فرانسيسكو هنريك

محمود مغاوري

إيهاب المصري

محمد يماني

إبراهيم إمام

شريف شوقي

أحمد مصطفى

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